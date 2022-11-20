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              Фотография Подстолье металлическое Окто от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

              Подстолье металлическое Окто

              4.4
              Оптовая цена
              7 650 ₽
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              Основные характеристики

              • Высота725 мм
              • Длина670 мм
              • Ширина670 мм
              • Вес30 кг
              • Материал подстольясталь

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