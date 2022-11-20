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          Фотография Подстолье металлическое Тауэр от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Подстолье металлическое Тауэр

          4.4
          Оптовая цена
          6 290 ₽
          от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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          Подстолье металлическое Тауэр

          4.4
          6290 ₽
          В корзинуКупить сейчас
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          Основные характеристики

          • Высота720 мм
          • Длина450 мм
          • Ширина450 мм
          • Вес13 кг
          • Материал подстольясталь

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