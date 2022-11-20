Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота735 мм
- Ширина1080 мм
- Длина680 мм
- Материал подстольяметалл
- Цветсерый
Подстолье металлическое Квадро
Подстолье металлическое барное Квадро
Подстолье металлическое Квадро Дуо
Подстолье металлическое Классика
Подстолье Классик 80
Подстолье Классик 80 М
Подстолье ЧК
Подстолье ЧК М
Подстолье стальное №5
Подстолье металлическое Окто мини
Каркас "Лидер 3"
КПБ 1.5, бязь 125гр (отбелка)
КПБ 1.5, бязь (отбелка)
КПБ 2.0 сп, бязь (отбелка)
КПБ 1.5 сп, сатин 135гр
КПБ 1.5 сп, сатин страйп 135гр
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Подстолье металлическое Квадро Трапезе Дуо
Подстолье металлическое Квадро Трапезе
Подстолье металлическое Квадро NEW
Подстолье металлическое 1033
Подстолье металлическое 1233
Подстолье Квадро Slim
Подстолье металлическое 1010
Подстолье металлическое 1220
Подстолье металлическое 1247