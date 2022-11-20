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Подстолье Палермо М 500

7 оценок

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Характеристики товара

Описание

Вес изделия, кг: 22 кг

Объем изделия: 0,05 м3

Габариты упаковки: 550 х 550 х 80 мм

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Ширина510 мм
  • Глубина510 мм
  • Материалсталь
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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