Характеристики товара
Описание
Вес изделия, кг: 22 кг
Объем изделия: 0,05 м3
Габариты упаковки: 550 х 550 х 80 мм
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Ширина510 мм
- Глубина510 мм
- Материалсталь
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Вес изделия, кг: 22 кг
Объем изделия: 0,05 м3
Габариты упаковки: 550 х 550 х 80 мм
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