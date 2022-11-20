Товар в корзине. Перейти

Подстолье Палермо МК 400

12 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье Палермо М 400
Подстолье Палермо М 400
Следующий Подстолье Палермо М 500
Подстолье Палермо М 400

Характеристики товара

Описание

Вес изделия, кг: 18 кг

Объем изделия: 0,05 м3

Габариты упаковки: 550 х 550 х 80 мм

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Материалсталь
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Подстолье Палермо МК 500, произведённого компанией ChiedoCover
от7 79052
16 190 ₽Оптовая цена
5

Подстолье Палермо МК 500

В наличии 41 шт.
Настоящее фото товара Подстолье Палермо М2 400, произведённого компанией ChiedoCover
от7 39052
15 390 ₽Оптовая цена
8

Подстолье Палермо М2 400

В наличии 39 шт.
Настоящее фото товара Подстолье Палермо М2 500, произведённого компанией ChiedoCover
от8 69052
18 090 ₽Оптовая цена
7

Подстолье Палермо М2 500

В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Подстолье Палермо МН, произведённого компанией ChiedoCover
от7 19052
14 890 ₽Оптовая цена
9

Подстолье Палермо МН

В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Подстолье Палермо МН2, двойное, произведённого компанией ChiedoCover
от10 09053
21 090 ₽Оптовая цена
9

Подстолье Палермо МН2, двойное

В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Подстолье Палермо МНК, круглое, произведённого компанией ChiedoCover
от6 69052
13 890 ₽Оптовая цена
5

Подстолье Палермо МНК, круглое

В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Подстолье Кронос D 430, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена
9

Подстолье Кронос D 430

Настоящее фото товара Подстолье Кронос D 550, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена
15

Подстолье Кронос D 550

Настоящее фото товара Подстолье Кронос D 600, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
9

Подстолье Кронос D 600

Стул Seven, горчичныйНастоящее фото товара Стул Seven, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
8

Стул Seven, горчичный

С этим товаром покупают

Стул Хит 20мм - золото, корона зеленаяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59030
2 240 ₽
137Хит

Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая

В наличии 170 шт.
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - салатовый арш, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69026
2 280 ₽
7

Стул Хит 25мм - салатовый арш

Настоящее фото товара Стул обеденный Шанель черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
10

Стул обеденный Шанель черный

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, арш темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59027
2 150 ₽
10

Стул Хит 20мм - золото, арш темно-коричневый

Настоящее фото товара Стул Престиж Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090
Оптовая цена
15

Стул Престиж Люкс

Настоящее фото товара Стул КАБРИОЛЬ 16, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
9

Стул КАБРИОЛЬ 16

Стул Кроссбэк, светлый орехНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
5

Стул Кроссбэк, светлый орех