Товар в корзине. Перейти

Подстолье Палермо МК 500

5 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье Палермо М 500
Подстолье Палермо М 500
Следующий Подстолье Палермо М2 400
Подстолье Палермо М 500

Характеристики товара

Описание

Вес изделия, кг: 22 кг

Объем изделия: 0,05 м3

Габариты упаковки: 550 х 550 х 80 мм

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Ширина510 мм
  • Глубина510 мм
  • Материалсталь
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Подстолье Палермо М2 500, произведённого компанией ChiedoCover
от8 69052
18 090 ₽Оптовая цена
7

Подстолье Палермо М2 500

В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Подстолье Палермо МН, произведённого компанией ChiedoCover
от7 19052
14 890 ₽Оптовая цена
9

Подстолье Палермо МН

Настоящее фото товара Подстолье Палермо МН2, двойное, произведённого компанией ChiedoCover
от10 09053
21 090 ₽Оптовая цена
9

Подстолье Палермо МН2, двойное

Настоящее фото товара Подстолье Палермо МНК, круглое, произведённого компанией ChiedoCover
от6 69052
13 890 ₽Оптовая цена
5

Подстолье Палермо МНК, круглое

Настоящее фото товара Подстолье Кронос D 430, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена
9

Подстолье Кронос D 430

Настоящее фото товара Подстолье Кронос D 550, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена
15

Подстолье Кронос D 550

Настоящее фото товара Подстолье Кронос D 600, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
9

Подстолье Кронос D 600

Подстолье Лофт 1Р, 700х700Настоящее фото товара Подстолье Лофт 1Р, 700х700, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
12

Подстолье Лофт 1Р, 700х700

Стул Solar, красныйНастоящее фото товара Стул Solar, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
13

Стул Solar, красный

С этим товаром покупают

Стул Боди 25ммНастоящее фото товара Стул Боди 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
13

Стул Боди 25мм

Стул Кьявари Золото, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
121Хит

Стул Кьявари Золото, деревянный

Стул Halmar dariusz, дуб сономаНастоящее фото товара Стул Halmar dariusz, дуб сонома, произведённого компанией ChiedoCover
11 290
Оптовая цена
9

Стул Halmar dariusz, дуб сонома

Стул Хит 25мм, коричневый, кожзамНастоящее фото товара Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890
12

Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
9

Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная

Настоящее фото товара Стул Виота 210, крем, произведённого компанией ChiedoCover
3 740
Оптовая цена
9

Стул Виота 210, крем

Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орехНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
7

Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех