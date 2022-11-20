Характеристики товара
Описание
Подстолья Париж относится к сегменту «Премиум» и отвечает самым высоким требованиям, Подстолья выполнены в двух вариантах и рассчитаны на размещение 4 или 6 человек. При этом большой выбор цветовых решений — от минималистских темных оттенков до светлых тонов выбеленного бука — делают эти изделия оптимальным вариантом для размещения, как в ресторанах азиатской кухни, так и в кафе, специализирующихся, например, на приготовлении блюд европейской кулинарии. Подстолья Париж идеально сочетается со столешницами МДФ с обкладкой из массива дуба и со столешницами из массива бука
Вес брутто: 40,5 кг
Объем изделия: 0,03 м3
Габариты упаковки: 460 х 460 х 130 мм
Материал: Шпон Дуба
Страна производства: Россия
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Ширина450 мм
- Длина900 мм
- Вес38 кг
- Материал подстольядерево
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия