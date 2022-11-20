Подстолье ПО-14

15 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Подстолье ПО-14

5
8 290 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Подстолье ПО-17
Подстолье ПО-17
Следующий Подстолье ПО-15
Подстолье ПО-15

Характеристики товара

Описание

высота: 720 мм
диаметр колонны: 76 мм
размер основания: 570 мм
крепление: фланец 250х250 мм, толщина 3 мм
материал основания: чугун
материал колонны: зеркальная нержавеющая сталь
покрытие основания: порошковая покраска, цвет черный
три регулируемые по высоте опоры
вес: 11,5 кг

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес11,5 кг

С этим товаром покупают

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 6907
2 890 ₽Оптовая цена
31Хит

Стол Лидер 1

Настоящее фото товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена
5

Стол Лидер 10 с передней стенкой

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
6

Стол Лидер 1, кромка ПВХ

Стол ЛИРА-3, 1600x1100Настоящее фото товара Стол ЛИРА-3, 1600x1100, произведённого компанией ChiedoCover
54 590
Оптовая цена
5

Стол ЛИРА-3, 1600x1100

Стол ЛИРА-14, 1600x1100Настоящее фото товара Стол ЛИРА-14, 1600x1100, произведённого компанией ChiedoCover
53 190
Оптовая цена
7

Стол ЛИРА-14, 1600x1100

Стол ЛИРА-14, 1500x800Настоящее фото товара Стол ЛИРА-14, 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
30 290
Оптовая цена
9

Стол ЛИРА-14, 1500x800

Стол ОРИОН-9, салатовый, 1000x1000Настоящее фото товара Стол ОРИОН-9, салатовый, 1000x1000, произведённого компанией ChiedoCover
27 890
Оптовая цена
6

Стол ОРИОН-9, салатовый, 1000x1000

Другие товары из раздела подстолья стальные оптом

Настоящее фото товара Подстолье ПО-11, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена
12

Подстолье ПО-11

Настоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро , произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена
9

Подстолье металлическое Квадро

Настоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро Трапезе Дуо, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
9

Подстолье металлическое Квадро Трапезе Дуо

Настоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро Трапезе, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена
14

Подстолье металлическое Квадро Трапезе

Подстолье металлическое Квадро NEWНастоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро NEW, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена
6

Подстолье металлическое Квадро NEW

Подстолье Круз 60 МНастоящее фото товара Подстолье Круз 60 М, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена
8Хит

Подстолье Круз 60 М

Подстолье Круз 60Настоящее фото товара Подстолье Круз 60, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена
13Хит

Подстолье Круз 60