высота: 720 мм
диаметр колонны: 76 мм
размер основания: 570 мм
крепление: фланец 250х250 мм, толщина 3 мм
материал основания: чугун
материал колонны: зеркальная нержавеющая сталь
покрытие основания: порошковая покраска, цвет черный
три регулируемые по высоте опоры
вес: 11,5 кг
Стол Лидер 1
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, кромка ПВХ
Стол ЛИРА-3, 1600x1100
Стол ЛИРА-14, 1600x1100
Стол ЛИРА-14, 1500x800
Стол ОРИОН-9, салатовый, 1000x1000
Подстолье ПО-11
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