Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота400 мм
- Ширина400 мм
- Длина400 мм
- Цветчерный
Подстолье металлическое Квадро
Подстолье металлическое барное Квадро
Подстолье металлическое Квадро Дуо
Подстолье металлическое Классика
Подстолье Классик 80
Подстолье Классик 80 М
Подстолье ЧК
Подстолье ЧК М
Подстолье стальное №5
Подстолье металлическое Окто мини
Подстолье чугунное 4570
Подстолье 1284
Стальное Подстолье 1021EM
Сосна дизайнерская украшенная White
Ель дизайнерская украшенная Candy Sweet
Подстолье Троя
Подстолье Лофт 7
Парикмахерское кресло Malta A73
Подстолье ER 3091
Подстолье металлическое Квадро Трапезе Дуо
Подстолье металлическое Квадро Трапезе
Подстолье металлическое Квадро NEW
Подстолье металлическое 1033
Подстолье металлическое 1233
Подстолье Квадро Slim
Подстолье металлическое 1010
Подстолье металлическое 1220
Подстолье металлическое 1247