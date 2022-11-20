Характеристики товара
Описание
Вес Нетто, кг: 5
Габариты: 660 x 660 x 730 мм
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Ширина660 мм
- Длина660 мм
- Вес5 кг
- Материал подстольядерево
- Страна изготовленияРоссия
Вес Нетто, кг: 5
Габариты: 660 x 660 x 730 мм
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