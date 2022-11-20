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Подстолье прозрачное Ice - фото 1

Подстолье прозрачное Ice

9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Ширина: 450 мм

Глубина: 450 мм

Высота: 700 мм

Вес: 9 кг

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Основные характеристики

  • Высота700 мм
  • Ширина450 мм
  • Длина450 мм
  • Вес9 кг
  • Материал подстольяалюминий
  • Цветсерый

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