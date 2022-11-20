Характеристики товара
Описание
Ширина: 450 мм
Глубина: 450 мм
Высота: 700 мм
Вес: 9 кг
Основные характеристики
- Высота700 мм
- Ширина450 мм
- Длина450 мм
- Вес9 кг
- Материал подстольяалюминий
- Цветсерый
Ширина: 450 мм
Глубина: 450 мм
Высота: 700 мм
Вес: 9 кг
Подстолье алюминиевое 1012ЕМ
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