Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота400 мм
- Ширина400 мм
- Длина400 мм
- Цветчерный
Подстолье металлическое Квадро
Подстолье металлическое барное Квадро
Подстолье металлическое Квадро Дуо
Подстолье металлическое Классика
Подстолье Классик 80
Подстолье Классик 80 М
Подстолье ЧК
Подстолье ЧК М
Подстолье стальное №5
Подстолье металлическое Окто мини
Подстолье чугунное Марко ДВ
Подстолье чугунное Понтэ
Подстолье чугунное Кемпер
Опора для стола V-образная, Светлая
Подстолье металлическое 1010
Подстолье Квадро Slim
Подстолье 1026EM
Подстолье Вострикова
Подстолье ER 3069
Подстолье металлическое Квадро Трапезе Дуо
Подстолье металлическое Квадро Трапезе
Подстолье металлическое Квадро NEW
Подстолье металлическое 1033
Подстолье металлическое 1233
Подстолье металлическое 1220
Подстолье металлическое 1247
Подстолье металлическое 1020
Подстолье металлическое 1742