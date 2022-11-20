Характеристики товара
Описание
Каркас: стальная пластина 430*430*6 мм,
труба 80*80*2мм, труба 20*20*2мм
Ножки: регулируемые пластиковые опоры
Основные характеристики
- Материалсталь
- Цветчерный
Каркас: стальная пластина 430*430*6 мм,
труба 80*80*2мм, труба 20*20*2мм
Ножки: регулируемые пластиковые опоры
Подстолье металлическое Квадро
Подстолье металлическое барное Квадро
Подстолье металлическое Квадро Дуо
Подстолье металлическое Классика
Подстолье Классик 80
Подстолье стальное №5
Подстолье металлическое Окто мини
Подстолье металлическое 1023
Подстолье металлическое 1020
Подстолье металлическое 1038
Подстолье из нержавеющей стали 1060
Подстолье 1061EM
Подстолье Манаус БП2
Стол журнальный Симпл квадро
Подстолье Истборн круглое, D440, бронза
Основание для стола Пануко, темный орех
Подстолье 2104EM
Подстолье Лидер 22
Подстолье металлическое Квадро Трапезе Дуо
Подстолье металлическое Квадро Трапезе
Подстолье металлическое Квадро NEW
Подстолье металлическое 1033
Подстолье металлическое 1233
Подстолье Квадро Slim
Подстолье фуд-корт черное
Подстолье ЧК М