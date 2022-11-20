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Подстолье Руан - фото 1

Подстолье Руан

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подстолье: cтальная труба D-25mm

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Основные характеристики

  • Материалсталь
  • Цветсерый

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