Характеристики товара
Описание
Подстолье: cтальная труба D-25mm
Основные характеристики
- Материалсталь
- Цветсерый
Подстолье: cтальная труба D-25mm
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