Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Опора для стола X образная в стиле Лофт - черное
Опора для стола П-образное
Подстолье 1028
Подстолье 1284
Подстолье 1019EM
Подстолье 1029EM
Подстолье 1026EM
Подстолье 1061EM
Подстолье 1064EM
Подстолье 1062EM
Стул барный Порше черный
Стул-кресло Paganel
Стул-кресло Eames Rodeo
Кресло офисное LIBRA экокожа белый
Стул Галс, ткань зеленый/ каркас хром
Стул Агно, экокожа черная
Кресло College BX-3177/Black
Подстолье 1065EM
Подстолье 1063EM
Подстолье 1042EM
Стальное Подстолье 1030EM барное
Стальное Подстолье 1022EM
Стальное Подстолье 1027EM двойное
Стальное Подстолье 1003EM двойное
Стальное Подстолье 1021EM
Подстолье Манаус К1
Подстолье Kochur