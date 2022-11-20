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Подстолье Севилья - фото 1Подстолье Севилья - фото 2

Подстолье Севилья

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Ширина690 мм
  • Длина1220 мм
  • Материал подстольяметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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