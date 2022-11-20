Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота440 мм
- Ширина340 мм
- Длина1080 мм
- Вес30 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Опора для стола X образная в стиле Лофт - черное
Опора для стола П-образное
Подстолье 1028
Подстолье 1284
Подстолье 1019EM
Подстолье 1029EM
Подстолье 1026EM
Подстолье 1061EM
Подстолье 1064EM
Подстолье 1062EM
Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой
Стул-кресло Newton
Стул Маффин
Стул Marco, серый
Барный стул Роки черная кожа
Барный стул Malibu черный глянец
Подстолье 1065EM
Подстолье 1063EM
Подстолье 1042EM
Стальное Подстолье 1030EM барное
Стальное Подстолье 1022EM
Стальное Подстолье 1027EM двойное
Стальное Подстолье 1003EM двойное
Стальное Подстолье 1021EM
Подстолье Манаус К1
Подстолье Kochur