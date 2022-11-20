Товар в корзине. Перейти
Подстолье Сиам - фото 1Подстолье Сиам - фото 2Подстолье Сиам - фото 3Подстолье Сиам - фото 4Подстолье Сиам - фото 5

Подстолье Сиам

7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье Полинезия
Подстолье Полинезия
Следующий Подстолье Трапеция А
Подстолье Полинезия

Характеристики товара

Описание

Металлическое подстолье изготовлено из листовой стали толщиной от 1,5 до 8 мм с использованием стального профиля различного сечения. Точные параметры материалов зависят от размера столешницы и предполагаемой нагрузки. Все подробности обговариваются с менеджером во время заказа. Получить подробную консультацию Вы можете по телефону, в мессенджере или оставив заявку на сайте.

  • Материал подстолья- сталь, порошковая покраска
  • Цвет основания- любой цвет по RAL
  • Длина стола- без ограничения
  • Ширина стола- без ограничения
  • Высота стола- на заказ
  • Металлическое основание имеет подложки, чтобы не поцарапать Ваше напольное покрытие.
  • По желанию можем внести необходимые изменения в конструкцию, оплачиваются дополнительно.
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Ширина250 мм
  • Длина800 мм
  • Материалсталь

Похожие товары

Настоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро , произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
9

Подстолье металлическое Квадро

Настоящее фото товара Подстолье металлическое барное Квадро , произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
14

Подстолье металлическое барное Квадро

Настоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро Дуо, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена
9

Подстолье металлическое Квадро Дуо

Настоящее фото товара Подстолье металлическое Классика, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
13

Подстолье металлическое Классика

Настоящее фото товара Подстолье Классик 80, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена
106Хит

Подстолье Классик 80

Подстолье ЧКНастоящее фото товара Подстолье ЧК, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
33Хит

Подстолье ЧК

Настоящее фото товара Подстолье стальное №5, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена
7

Подстолье стальное №5

Настоящее фото товара Подстолье металлическое Окто мини, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена
9

Подстолье металлическое Окто мини

Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1023, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена
8

Подстолье металлическое 1023

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1020, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена
8

Подстолье металлическое 1020

В наличии 30 шт.
С этим товаром покупают
Стул Браун 25ммНастоящее фото товара Стул Браун 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99017
2 390 ₽
9

Стул Браун 25мм

Настоящее фото товара Стул Laval, пыльно-фиолетовый бархат/ золото, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
10

Стул Laval, пыльно-фиолетовый бархат/ золото

Стул пластиковый Miss Bibi, черныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Miss Bibi, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
13

Стул пластиковый Miss Bibi, черный

В наличии 7 шт.
Стул Даллас, золото, корона краснаяНастоящее фото товара Стул Даллас, золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
6

Стул Даллас, золото, корона красная

Стул банкетный СтепНастоящее фото товара Стул банкетный Степ, произведённого компанией ChiedoCover
16 190
Оптовая цена

Стул банкетный Степ

Кресло шезлонг Shato, белыйНастоящее фото товара Кресло шезлонг Shato, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 790
Оптовая цена
6

Кресло шезлонг Shato, белый

В наличии 12 шт.
Стул с подлокотниками Barrie, кожа коричневыйНастоящее фото товара Стул с подлокотниками Barrie, кожа коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
39 900
Оптовая цена
15

Стул с подлокотниками Barrie, кожа коричневый

Другие товары из разделакаркасы столов
Настоящее фото товара Каркас "Лидер 1", произведённого компанией ChiedoCover
от2 290
15

Каркас "Лидер 1"

Настоящее фото товара Металлический каркас "Лидер 2", произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
6

Металлический каркас "Лидер 2"

Настоящее фото товара Каркас "Лидер 3", произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
11

Каркас "Лидер 3"

Настоящее фото товара Опора для стола, D60, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена
7

Опора для стола, D60

Настоящее фото товара Опора для стола квадратная, произведённого компанией ChiedoCover
12 590
Оптовая цена
13

Опора для стола квадратная

Настоящее фото товара Опора для стола П-образная, Светлая, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
5

Опора для стола П-образная, Светлая

Опора для стола V-образная, СветлаяНастоящее фото товара Опора для стола V-образная, Светлая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 605
11

Опора для стола V-образная, Светлая

Опора для стола V-образная, темнаяНастоящее фото товара Опора для стола V-образная, темная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
12

Опора для стола V-образная, темная