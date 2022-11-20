Характеристики товара
Описание
Металлическое подстолье изготовлено из нержавеющего профиля различного сечения толщиной от 1,5 мм с покрытием нитридом титана. Точные параметры материалов зависят от размера столешницы и предполагаемой нагрузки. Все подробности обговариваются с менеджером во время заказа. Получить подробную консультацию Вы можете по телефону, в мессенджере или оставив заявку на сайте.
- Материал подстолья - нержавеющая сталь, покрытие нитридом титана
- Цвет основания - золотистый, глянцевый либо матовый
- Длина стола - без ограничения
- Ширина стола - без ограничения
- Высота стола - на заказ
- Металлическое основание имеет подложки, чтобы не поцарапать Ваше напольное покрытие.
- Изготовим подстолье в нужном вам размере.
Основные характеристики
- Материал подстольясталь
- Цветзолотой