Характеристики товара
Описание
Чугунный сплав: достоинства и особенности
- Долговечность. Подстолья чугунные прослужат десятилетия, они будут весьма кстати в заведениях с большим потоком людей, так как выдерживают любую нагрузку.
- Отличная обрабатываемость. Из сплава отливают самые разнообразные формы, напыляют различные покрытия, что дает возможность реализовать любую дизайнерскую прихоть.
- Прочность. Даже при больших нагрузках в чугуне не образуются трещины, сколы, внутренние повреждения структуры.
- Сочетаемость с большинством материалов. Чугун будет уместен в любом интерьере, во внутреннем или уличном зале кафе, он прекрасно смотрится с деревянными столешницами и в современных интерьерах.
Длина: 400 мм
Высота: 720 мм
Глубина: 400 мм
Вес: 15 кг
Объем упаковки: 0.04 м3
Материал сталь
Столешница до 800*800
Основные характеристики
- Длина400 мм
- Высота720 мм
- Глубина400 мм
- Вес15 кг
- Материалсталь
- Рекомендуемый максимальный размер столешницы800*800
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.03 м3