Товар в корзине. Перейти
Подстолье стальное 1041 - фото 1

Подстолье стальное 1041

Артикул: CH-017-164
11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье чугунное 4761
Подстолье чугунное 4761
Следующий Подстолье чугунное 1030
Подстолье чугунное 4761

Характеристики товара

Описание

Чугунный сплав: достоинства и особенности

- Долговечность. Подстолья чугунные прослужат десятилетия, они будут весьма кстати в заведениях с большим потоком людей, так как выдерживают любую нагрузку.

- Отличная обрабатываемость. Из сплава отливают самые разнообразные формы, напыляют различные покрытия, что дает возможность реализовать любую дизайнерскую прихоть.

- Прочность. Даже при больших нагрузках в чугуне не образуются трещины, сколы, внутренние повреждения структуры.

- Сочетаемость с большинством материалов. Чугун будет уместен в любом интерьере, во внутреннем или уличном зале кафе, он прекрасно смотрится с деревянными столешницами и в современных интерьерах.

Длина: 400 мм
Высота: 720 мм
Глубина: 400 мм

Вес: 15 кг
Объем упаковки: 0.04 м3

Материал сталь
Столешница до 800*800

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина400 мм
  • Высота720 мм
  • Глубина400 мм
  • Вес15 кг
  • Материалсталь
  • Рекомендуемый максимальный размер столешницы800*800
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.03 м3

Похожие товары

Подстолье чугунное МаркоНастоящее фото товара Подстолье чугунное Марко, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
18

Подстолье чугунное Марко

Подстолье чугунное Марко ДВНастоящее фото товара Подстолье чугунное Марко ДВ, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
33

Подстолье чугунное Марко ДВ

Подстолье чугунное ЭвереттНастоящее фото товара Подстолье чугунное Эверетт, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена
12

Подстолье чугунное Эверетт

Подстолье чугунное КампанаНастоящее фото товара Подстолье чугунное Кампана, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
15

Подстолье чугунное Кампана

Подстолье чугунное ПонтэНастоящее фото товара Подстолье чугунное Понтэ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99019
7 390 ₽
38

Подстолье чугунное Понтэ

В наличии 80 шт.
Подстолье чугунное КемперНастоящее фото товара Подстолье чугунное Кемпер, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена
11

Подстолье чугунное Кемпер

Подстолье чугунное Manta КРНастоящее фото товара Подстолье чугунное Manta КР, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена
2

Подстолье чугунное Manta КР

Настоящее фото товара Подстолье чугунное Марко КР, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79011
7 590 ₽
32

Подстолье чугунное Марко КР

Подстолье чугунное MantaНастоящее фото товара Подстолье чугунное Manta, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена
6

Подстолье чугунное Manta

Подстолье чугунное Кампана ДВНастоящее фото товара Подстолье чугунное Кампана ДВ, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена
7

Подстолье чугунное Кампана ДВ

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Вешалка ЛЭП, произведённого компанией ChiedoCover
17 990
Оптовая цена
15

Вешалка ЛЭП

Настоящее фото товара Вешалка Power Line, произведённого компанией ChiedoCover
14 990
Оптовая цена
40

Вешалка Power Line

Настоящее фото товара Прямоугольное зеркало в золотой рамке, произведённого компанией ChiedoCover
от43 590
13

Прямоугольное зеркало в золотой рамке

Настоящее фото товара Прямоугольное зеркало в золотой оправе, произведённого компанией ChiedoCover
от47 190
6

Прямоугольное зеркало в золотой оправе

Подстолье Лофт №4Настоящее фото товара Подстолье Лофт №4, произведённого компанией ChiedoCover
2 290
Оптовая цена
9

Подстолье Лофт №4

Подстолье Лофт 3Настоящее фото товара Подстолье Лофт 3, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39025
8 490 ₽
40

Подстолье Лофт 3

Подстолье Лофт 2Настоящее фото товара Подстолье Лофт 2, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
16

Подстолье Лофт 2

Другие товары из разделачугунные подстолья
Подстолье чугунное РавинНастоящее фото товара Подстолье чугунное Равин, произведённого компанией ChiedoCover
от5 2906
5 590 ₽Оптовая цена
10Хит

Подстолье чугунное Равин

В наличии 10 шт.
Подстолье чугунное Равин КруглоеНастоящее фото товара Подстолье чугунное Равин Круглое, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49012
6 190 ₽Оптовая цена
6

Подстолье чугунное Равин Круглое

В наличии 30 шт.
Подстолье чугунное Равин 2Настоящее фото товара Подстолье чугунное Равин 2, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена
10

Подстолье чугунное Равин 2

В наличии 30 шт.