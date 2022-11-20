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          Фотография Подстолье стальное №7 (прямоугольное) от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
          Новинка

          Подстолье стальное №7 (прямоугольное)

          4.3
          Оптовая цена
          1 590 ₽
          от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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          Подстолье стальное №7 (прямоугольное)

          4.3
          1590 ₽
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Высота720 мм
          • Ширина860 мм
          • Глубина600 мм
          • Вес6 кг

          Варианты размеров

          Покрытие:Цена:
          Хром (люкс)2270
          Эмаль (порошковая окраска)1050

          Варианты каркаса

          Хром Люкс (гальваника)Хром Люкс (гальваника)Зеркальная эмальЗеркальная эмальЧерныйЧерныйБелыйБелыйКоричневыйКоричневый

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