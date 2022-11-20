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            Фотография Подстолье стальное Паук стойка от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

            Подстолье стальное Паук стойка

            4.2
            Оптовая цена
            1 990 ₽
            от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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            Подстолье стальное Паук стойка

            4.2
            1990 ₽
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            Характеристики товара

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            Основные характеристики

            • Высота1100 мм
            • Длина810 мм
            • Ширина810 мм
            • Вес8 кг
            • Материал подстольясталь

            Варианты размеров

            Покрытие: Цена:
            Хром (люкс) 2540
            Эмаль (порошковая окраска) 1260

            Варианты каркаса

            Хром Люкс (гальваника)Хром Люкс (гальваника)Зеркальная эмальЗеркальная эмальЧерныйЧерныйБелыйБелыйКоричневыйКоричневый

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