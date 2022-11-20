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          Фотография Подстолье стальное №7 (квадратное) от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
          Новинка

          Подстолье стальное №7 (квадратное)

          4.4
          Оптовая цена
          1 490 ₽
          от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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          Подстолье стальное №7 (квадратное)

          4.4
          1490 ₽
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Высота720 мм
          • Ширина580 мм
          • Глубина580 мм
          • Вес4.5 кг

          Варианты размеров

          Покрытие:Цена:
          Хром (люкс)2090
          Эмаль (порошковая окраска)920

          Варианты каркаса

          Хром Люкс (гальваника)Хром Люкс (гальваника)Зеркальная эмальЗеркальная эмальЧерныйЧерныйБелыйБелыйКоричневыйКоричневый

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