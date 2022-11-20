Металл, порошковая окраска; Рекомендовано для столешниц: D 900; D 1000; D 1200.
Скатерть Limoni саржа
Стол обеденный Орлеан малый
Диван Эва двухместный
Диван Роял двухместный
Диван Мир трёхместный
Диван Vittorio двухместный
Кресло игровое TopChairs Virage черно-белое
Кресло руководителя Лестер микровелюр светло-серый
Кресло руководителя Лестер микровелюр темно-синий
Кресло руководителя Лестер микровелюр темно-серый
Подстолье стальное 1052, черное
Подстолье Валенсия круглое, D660, бронза
Подстолье Валенсия круглое, D440, бронза
Подстолье Валенсия двойное, бронза
Подстолье металлическое Квадро
Подстолье металлическое барное Квадро
Подстолье металлическое Квадро Дуо
Подстолье металлическое Классика
Подстолье металлическое 1220
Подстолье металлическое 1245