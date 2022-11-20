Подстолье Стиль

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Подстолье Стиль

4.4
8 590 ₽
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Стол складной Тейкли 180 зеленый
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Подстолье стальное 1051, белое

Характеристики товара

Описание

Металл, порошковая окраска; Рекомендовано для столешниц: D 900; D 1000; D 1200.

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Ширина380 мм
  • Материал подстольяметалл
  • Длина380 мм

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