Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Вес9 кг
- Материал подстольяметалл
- Цветчерный
Подстолье алюминиевое 1012ЕМ
Подстолье алюминиевое 1050ЕМ
Подстолье алюминиевое 1043ЕМ
Подстолье алюминиевое 1246
Подстолье алюминиевое 1256
Подстолье алюминиевое 1250ЕМ
Подстолье алюминиевое 1243ЕМ
Подстолье алюминиевое 1016ЕМ
Подстолье Классик 80
Подстолье ЧК М
Подстолье хромированное 1289
Ель Императрица
Усиленная полка Cold Vine RW-040
Винный шкаф Cold Vine C7-KBT1
Винный шкаф Cold Vine C12-KBF1
Винный шкаф Cold Vine C12-KSF1
Винный шкаф Cold Vine C12-TBF2