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Подстолье Tapas

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Вес9 кг
  • Материал подстольяметалл
  • Цветчерный

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