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Подстолье Торонто

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Характеристики товара

Описание

Металлическое подстолье изготовлено из листовой стали толщиной от 1,5 до 8 мм с использованием стального профиля различного сечения. Точные параметры материалов зависят от размера столешницы и предполагаемой нагрузки. Все подробности обговариваются с менеджером во время заказа. Получить подробную консультацию Вы можете по телефону, в мессенджере или оставив заявку на сайте.

  • Материал подстолья- сталь, порошковая покраска
  • Цвет основания- любой цвет по RAL
  • Длина стола- без ограничения
  • Ширина стола- без ограничения
  • Высота стола- на заказ
  • Металлическое основание имеет подложки, чтобы не поцарапать Ваше напольное покрытие.
  • По желанию можем внести необходимые изменения в конструкцию, оплачиваются дополнительно.
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Ширина250 мм
  • Длина750 мм
  • Материалсталь

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