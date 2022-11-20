Характеристики товара
Описание
Подстолье «Трапеция 100» сделано из металлического листа 5 мм и профилей 80х40мм и 60х40мм. Покрытие металла — лак бесцветный. Внизу на ножках есть пластиковые заглушки для защиты вашего напольного покрытия.
Это одно из самых недорогих, но в то же время стильных подстолий. Может быть подстольем как для офисного стола, так и для обеденного. Подходит для любых столешниц шириной от 640мм и длиной до 3600мм.
Можно изменить окрас металла, сделать любые размеры подстолья.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Ширина290 мм
- Длина780 мм
- Вес20,6 кг
- Материалметалл
- Цветчерный