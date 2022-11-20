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Подстолье Трапеция 100 - фото 1Подстолье Трапеция 100 - фото 2Подстолье Трапеция 100 - фото 3

Подстолье Трапеция 100

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Характеристики товара

Описание

Подстолье «Трапеция 100» сделано из металлического листа 5 мм и профилей 80х40мм и 60х40мм. Покрытие металла — лак бесцветный. Внизу на ножках есть пластиковые заглушки для защиты вашего напольного покрытия.

Это одно из самых недорогих, но в то же время стильных подстолий. Может быть подстольем как для офисного стола, так и для обеденного. Подходит для любых столешниц шириной от 640мм и длиной до 3600мм.
Можно изменить окрас металла, сделать любые размеры подстолья.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Ширина290 мм
  • Длина780 мм
  • Вес20,6 кг
  • Материалметалл
  • Цветчерный

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