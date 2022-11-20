Характеристики товара
Описание
Подстолье лофт «U-типа» сделано из металлического профиля 80х40 мм и полосы 100х5 мм. Покрытие металла — лак бесцветный. Подходит для любых столешниц шириной от 750 мм и длиной до 3200 мм.
Это одно из самых недорогих, но в то же время стильных подстолий. Может быть подстольем как для офисного стола, так и для обеденного.
Можно изменить окрас металла, сделать любые размеры подстолья.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Ширина100 мм
- Длина750 мм
- Вес14 кг
- Материалметалл
- Цветчерный