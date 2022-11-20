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Подстолье U-типа

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Характеристики товара

Описание

Подстолье лофт «U-типа» сделано из металлического профиля 80х40 мм и полосы 100х5 мм. Покрытие металла — лак бесцветный. Подходит для любых столешниц шириной от 750 мм и длиной до 3200 мм.

Это одно из самых недорогих, но в то же время стильных подстолий. Может быть подстольем как для офисного стола, так и для обеденного.
Можно изменить окрас металла, сделать любые размеры подстолья.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Ширина100 мм
  • Длина750 мм
  • Вес14 кг
  • Материалметалл
  • Цветчерный

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