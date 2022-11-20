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Подстолье Уэльс -1 NEW

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Подстолье Париж 2

Характеристики товара

Описание

Вес Нетто, кг: 7

Размеры: 700 x 700 x 720

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Ширина700 мм
  • Длина700 мм
  • Вес7 кг
  • Материал подстольядерево

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