Характеристики товара
Описание
Вес Нетто, кг: 7
Размеры: 700 x 700 x 720
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Ширина700 мм
- Длина700 мм
- Вес7 кг
- Материал подстольядерево
Заполните форму, и мы отправим письмо, если цена снизится
Вес Нетто, кг: 7
Размеры: 700 x 700 x 720
Подстолье Везувий Д одинарное
Подстолье Везувий Д двойное
Подстолье Везувий МН2 двойное
Подстолье Везувий М2 двойное
Подстолье София 80х80
Подстолье София 120х80
Подстолье Квадро 120х80
Подстолье Квадро 80х80
Подстолье Везувий МК круглое
Подстолье Везувий МНК круглое
Подстолье Cover
Подстолье Cover светлый орех
Подстолье Cover №2 выбеленный
Подстолье Cover №2 светлый орех
Подстолье Cover №2 темный орех
Подстолье Техас
Подстолье Лофт деревянное ХО
Подстолье Лофт деревянное Trio
Подстолье Лофт деревянное Трапеция
Подстолье Лофт деревянное Дизайн О
Стул Гранд, зеленый вельвет
Молочник 310 мл Royal White 4, 24
Молочник 50 мл Royal White 12, 144
Стол-трансформер Лерида орех
Столешница слэб Мантеко
Ковролин Blitz
Подвесной светильник Gelid №2
Стул пластиковый Air, желтый
Стул пластиковый Alice, антрацит