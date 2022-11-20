Подстолья серии "Валенсия" изготавливаются из ЧУГУНА и стали с применением технологии порошкового крашения металла. Подстолья серии "Валенсия" снабжены пластиковыми подпятниками в нижней части основания, для предупреждения повреждений напольных покрытий в помещении. Поставляется в разобранном виде.
Вес брутто: 26 кг
Объем изделия: 0,06 м3
Габариты упаковки: 840 х 540 х 120 мм
Страна производства: Россия
Столешница HPL, 40 мм, прямоугольная
Столешница HPL, 40 мм, круглая
Столешница HPL, 60 мм, круглая
Столешница шпон, 40 мм, прямоугольная
Столешница шпон, 40 мм, круглая
Столешница шпон, 60 мм, прямоугольная
Столешница Камо 1, HPL, круглая
Столешница Камо 2, HPL, круглая
Подстолье Валенсия круглое, D660, бронза
Подстолье Валенсия круглое, D440, бронза
Подстолье металлическое 1010EM
Подстолье металлическое 2101EM
Подстолье металлическое 2102EM
Подстолье металлическое 2103EM
Подстолье Палермо М 400
Подстолье Палермо МК 400
Подстолье Палермо М 500
Подстолье Палермо МК 500
Подстолье Палермо М2 400
Подстолье Палермо М2 500