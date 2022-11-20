Подстолье Валенсия двойное, бронза

11 оценок

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Подстолье Валенсия двойное, бронза

4.5
8 390 ₽
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Характеристики товара

Описание

Подстолья серии "Валенсия" изготавливаются из ЧУГУНА и стали с применением технологии порошкового крашения металла. Подстолья серии "Валенсия" снабжены пластиковыми подпятниками в нижней части основания, для предупреждения повреждений напольных покрытий в помещении. Поставляется в разобранном виде.

Вес брутто: 26 кг
Объем изделия: 0,06 м3
Габариты упаковки: 840 х 540 х 120 мм
Страна производства: Россия

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Основные характеристики

  • Высота710 мм
  • Длина950 мм
  • Ширина440 мм
  • Материал подстольячугун
  • Страна изготовленияРоссия

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