Товар в корзине. Перейти
Подстолье "Вега" - фото 1Подстолье "Вега" - фото 2

Подстолье "Вега"

7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье "Beatle"
Подстолье "Beatle"
Следующий Подстолье "Вертикаль"
Подстолье "Beatle"

Характеристики товара

Описание

Подстолье изготовлено из листовой стали толщиной от 1,5 до 8 мм с использованием стального профиля различного сечения. Точные параметры материалов зависят от размера столешницы и предполагаемой нагрузки. Все подробности обговариваются с менеджером во время заказа. Получить подробную консультацию Вы можете по телефону, в мессенджере или оставив заявку на сайте.

Материал подстольясталь, порошковая покраска
Цвет основаниялюбой цвет по RAL
Длина столабез ограничения
Ширина столабез ограничения
Высота столана заказ


  • Металлическое основание имеет подложки, чтобы не поцарапать Ваше напольное покрытие.
  • По желанию можем внести необходимые изменения в конструкцию, оплачиваются дополнительно.



Скачать инструкцию по эксплуатации

Похожие товары

Настоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро , произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
9

Подстолье металлическое Квадро

Настоящее фото товара Подстолье металлическое барное Квадро , произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
14

Подстолье металлическое барное Квадро

Настоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро Дуо, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена
9

Подстолье металлическое Квадро Дуо

Настоящее фото товара Подстолье металлическое Классика, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
13

Подстолье металлическое Классика

Настоящее фото товара Подстолье Классик 80, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена
106Хит

Подстолье Классик 80

Подстолье ЧКНастоящее фото товара Подстолье ЧК, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
33Хит

Подстолье ЧК

Настоящее фото товара Подстолье стальное №5, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена
7

Подстолье стальное №5

Настоящее фото товара Подстолье металлическое Окто мини, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена
9

Подстолье металлическое Окто мини

Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1023, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена
8

Подстолье металлическое 1023

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1020, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена
8

Подстолье металлическое 1020

В наличии 30 шт.
С этим товаром покупают
Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
12

Стул Хит 20мм с подлокотниками

Настоящее фото товара Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 9908
3 240 ₽
8

Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный

Стул RACE (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ)Настоящее фото товара Стул RACE (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена
14

Стул RACE (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ)

Стул Орион черный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Орион черный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
12

Стул Орион черный, пластиковый

Стул Наполеон New жемчужный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Наполеон New жемчужный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
14

Стул Наполеон New жемчужный, пластиковый

Стул пластиковый Miss Bibi, черный, янтарныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Miss Bibi, черный, янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
15

Стул пластиковый Miss Bibi, черный, янтарный

В наличии 5 шт.
Стул Чикаго, золото, корона краснаяНастоящее фото товара Стул Чикаго, золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
7

Стул Чикаго, золото, корона красная

Другие товары из разделаподстолья по материалу
Подстолье чугунное МаркоНастоящее фото товара Подстолье чугунное Марко, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
103Хит

Подстолье чугунное Марко

Подстолье чугунное Марко ДВНастоящее фото товара Подстолье чугунное Марко ДВ, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
13

Подстолье чугунное Марко ДВ