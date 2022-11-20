Характеристики товара
Описание
Металлическое подстолье изготовлено из листовой стали толщиной от 1,5 до 8 мм с использованием стального профиля различного сечения. Точные параметры материалов зависят от размера столешницы и предполагаемой нагрузки. Все подробности обговариваются с менеджером во время заказа. Получить подробную консультацию Вы можете по телефону, в мессенджере или оставив заявку на сайте.
- Материал подстолья- сталь, порошковая покраска
- Цвет основания- любой цвет по RAL
- Длина стола- без ограничения
- Ширина стола- без ограничения
- Высота стола- на заказ
- Металлическое основание имеет подложки, чтобы не поцарапать Ваше напольное покрытие.
- По желанию можем внести необходимые изменения в конструкцию, оплачиваются дополнительно.
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Материалсталь