Характеристики товара
Описание
Подстолье изготовлено из листовой стали толщиной от 1,5 до 8 мм с использованием стального профиля различного сечения. Точные параметры материалов зависят от размера столешницы и предполагаемой нагрузки. Все подробности обговариваются с менеджером во время заказа. Получить подробную консультацию Вы можете по телефону, в мессенджере или оставив заявку на сайте.
|Материал подстолья
|сталь, порошковая покраска
|Цвет основания
|любой цвет по RAL
|Длина стола
|без ограничения
|Ширина стола
|без ограничения
|Высота стола
|на заказ
- Металлическое основание имеет подложки, чтобы не поцарапать Ваше напольное покрытие.
- По желанию можем внести необходимые изменения в конструкцию, оплачиваются дополнительно.