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Подстолье "Зета" - фото 1Подстолье "Зета" - фото 2

Подстолье "Зета"

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подстолье изготовлено из листовой стали толщиной от 1,5 до 8 мм с использованием стального профиля различного сечения. Точные параметры материалов зависят от размера столешницы и предполагаемой нагрузки. Все подробности обговариваются с менеджером во время заказа. Получить подробную консультацию Вы можете по телефону, в мессенджере или оставив заявку на сайте.

Материал подстольясталь, порошковая покраска
Цвет основаниялюбой цвет по RAL
Длина столабез ограничения
Ширина столабез ограничения
Высота столана заказ


  • Металлическое основание имеет подложки, чтобы не поцарапать Ваше напольное покрытие.
  • По желанию можем внести необходимые изменения в конструкцию, оплачиваются дополнительно.



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