Подсветка Finelli бронза

7 оценок

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Подсветка Finelli бронза

4.2
9 290 ₽
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Предыдущий товар в категории Подсветка Finelli черная
Подсветка Finelli черная
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Подсветка Finelli черная

Характеристики товара

Описание

Материал: металл

Высота: 115 мм

Ширина: 550 мм

Длина: 225 мм

Световой поток, лм: 800

Мощность ламп, W: 12

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