Подсветка Finelli бронза
9 290 ₽
Материал: металл
Высота: 115 мм
Ширина: 550 мм
Длина: 225 мм
Световой поток, лм: 800
Мощность ламп, W: 12
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная СМ-3 на балке
Секция многоместная СМ-3
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