Подсветка Finelli черная
9 290 ₽
Материал: металл
Высота: 115 мм
Ширина: 550 мм
Длина: 225 мм
Мощность ламп, W: 12
Световой поток, лм: 800
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