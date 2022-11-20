Подсветка Finelli черная

6 оценок

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Подсветка Finelli черная

4.5
9 290 ₽
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Предыдущий товар в категории Подсветка Fino 52
Подсветка Fino 52
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Подсветка Fino 52

Характеристики товара

Описание

Материал: металл

Высота: 115 мм

Ширина: 550 мм

Длина: 225 мм

Мощность ламп, W: 12

Световой поток, лм: 800

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