Подсветка Fino 72
7 990 ₽
Материал: металл
Высота: 48 мм
Ширина: 720 мм
Длина: 20 мм
Мощность ламп, W: 16
Световой поток, лм: 1200
Шезлонг Грация темный
Шезлонг Грация светлый
Шезлонг Титан темный
Шезлонг Титан бежевый
Шезлонг Титан белый
Шезлонг Элегия
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