Подсветка Fino 72

15 оценок

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Подсветка Fino 72

4.8
7 990 ₽
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Подсветка Glanz 40
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Подсветка Glanz 40

Характеристики товара

Описание

Материал: металл

Высота: 48 мм

Ширина: 720 мм

Длина: 20 мм

Мощность ламп, W: 16

Световой поток, лм: 1200

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