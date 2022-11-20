Характеристики товара
Описание
Материал: Нержавеющая Сталь
Высота: 45 мм
Ширина: 90 мм
Длина: 400 мм
Мощность ламп, W: 8
Световой поток, лм: 650
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Материал: Нержавеющая Сталь
Высота: 45 мм
Ширина: 90 мм
Длина: 400 мм
Мощность ламп, W: 8
Световой поток, лм: 650
Подсветка Fino 72
Подсветка Fino 52
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