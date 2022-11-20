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Подсветка Glanz 40

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Подсветка Glanz 60

Характеристики товара

Описание

Материал: Нержавеющая Сталь

Высота: 45 мм

Ширина: 90 мм

Длина: 400 мм

Мощность ламп, W: 8

Световой поток, лм: 650

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