Характеристики товара
Описание
Материал: Нержавеющая Сталь
Высота: 45 мм
Ширина: 90 мм
Длина: 600 мм
Мощность ламп, W: 12
Световой поток, лм: 1000
Заполните форму, и мы отправим письмо, если цена снизится
Материал: Нержавеющая Сталь
Высота: 45 мм
Ширина: 90 мм
Длина: 600 мм
Мощность ламп, W: 12
Световой поток, лм: 1000
Подсветка Glanz 40
Подсветка Fino 72
Подсветка Fino 52
Подсветка Finelli черная
Подсветка Finelli бронза
Подсветка Aurelio 54
Подсветка Aurelio 40
Подсветка Lao 66
Подсветка Gleam черный
Подсветка Gleam белый
Подсветка Raphael бронза
Подсветка Raphael золото
Подсветка Renoir бронза
Подсветка Govanni бронза
Настенный светильник Аврора
Настенный светильник Араго
Настенный светильник Аргон
Бра Citilux CL
Стул Рок желтый
Стул прозрачный Спун
Барный стул Чарлес Гост
Стул ЛЕД-И прозрачный
Стул С-16, с подлокотниками
Стул С-8, с подлокотниками
Люстра Gelid 4
Люстра Gelid 1