Подсветка Gleam белый

9 оценок

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Подсветка Gleam белый

4.1
7 290 ₽
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Подсветка Gleam черный
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Характеристики товара

Описание

Материал: металл

Высота: 50 мм

Ширина: 410 мм

Длина: 85 мм

Мощность ламп, W: 16

Световой поток, лм: 1200

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