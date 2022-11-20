Материал: металл
Высота: 50 мм
Ширина: 410 мм
Длина: 85 мм
Мощность ламп, W: 16
Световой поток, лм: 1200
Кожзам Meteor, искусственная кожа
Кожзам Space, искусственная кожа
Ткань Шенилл
Стул прозрачный Сиеста Контракт красный
Стул прозрачный Сиеста Контракт
Стул прозрачный Сиеста Контракт янтарный
Стул Хит 25мм - золото, бежевая корона
Стул барный Фокс 75 белый
Стул барный Фокс 75 красный
Стул прозрачный барный Фокс 75 серый
Подсветка Raphael золото
Подсветка Renoir бронза
Подсветка Govanni бронза
Настенный светильник Аврора
Настенный светильник Араго
Настенный светильник Аргон
Настенный светильник Люмия
Бра Citilux CL