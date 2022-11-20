Подсветка Raphael бронза
11 990 ₽
Материал: металл
Высота: 180 мм
Ширина: 440 мм
Длина: 165 мм
Количество ламп: 2
Мощность ламп, W: 25
Тип цоколя: Е14
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