Подсветка Raphael бронза

12 оценок

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Подсветка Raphael бронза

4.8
11 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Материал: металл

Высота: 180 мм

Ширина: 440 мм

Длина: 165 мм

Количество ламп: 2

Мощность ламп, W: 25

Тип цоколя: Е14

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