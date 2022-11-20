Подушка "Афродита"

14 оценок

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Подушка "Афродита"

4.3
3 190 ₽
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Характеристики товара

Описание

Подушки из натурального пуха - это отличный вариант спальных принадлежностей для тех, кто ценит комфорт, качество и экологичность. Благодаря уникальным теплозащитным свойствам, гигиеничности и эстетической красоте изделий, пух сегодня может по праву считаться одним из ценнейших наполнителей. Пуховые подушки безупречного качества с высочайшей степенью очистки пуха. Чехлы из прочных, но нежных и приятных на ощупь пухоудерживающих материалов гармонично впишутся в интерьер спальни, а их эстетичная отделка с использованием компьютерной стежки украсит любую кровать своей изысканностью и неповторимостью. Наполнители, которые используются в процессе производства - это самый качественный, легкий, экологически чистый, теплоизоляционный и воздухопроницаемый пух животного происхождения. Каждая модель идеально повторяет контуры головы, надежно удерживает шею и поясницу в правильном положении, эффективно впитывает и испаряет излишнюю влагу, обеспечивает "дышащий" эффект во время сна, моментально восстанавливает форму после подъема и спокойно переносит стирку в деликатном режиме. Подушки на основе пуха - это гарантия здорового, спокойного и крепкого сна, бодрого пробуждения и хорошего настроения на весь день. Размерный ряд: 50x68 (вес 800 гр), 68x68 (вес 1000 гр)

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Варианты размеров

Длина
см 		Ширина
см
50 70 цена на сайте приведена за этот размер
68 68

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