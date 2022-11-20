Подушка бамбук эко

14 оценок

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Подушка бамбук эко

4.5
990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Состав: 80 % бамбук, 20% вискозное волокно

Ткань чехла: смесовая ткань

Плотность: от 250 до 280 гр/м2

Бамбуковое волокно - это экологически чистый продукт, получаемый из бамбука посредством механической обработки. Раздробленный бамбук обрабатывается биологическими ферментами, которые способствуют преобразованию бамбука в мякоть, из которой вычесываются отдельные волокна, а уже из них получаются нити.

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Варианты размеров

Длинна
см		Ширина
см
5070цена на сайте приведена за этот размер
7070

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