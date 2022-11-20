Ткань: Поплин
Тип подушек: Низкая
|Длинна
см
|Ширина
см
|Стоимость
₽
|40
|60
|цена на сайте приведена за этот размер
Стул Лоикс, коричневое сиденье, черный каркас
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