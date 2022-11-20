Подушка Бамбук классика

12 оценок

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Подушка Бамбук классика

4.4
790 ₽
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Одеяло детское ватное облегченное Люкс
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Подушка Бамбук мф детская

Характеристики товара

Описание

Ткань: Поплин

Тип подушек: Низкая

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Варианты размеров

Длинна
см		Ширина
см		Стоимость

4060цена на сайте приведена за этот размер

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