Подушка бамбук классика белая
890 ₽
Ткань: Хлопок
Основной цвет: Белый
Кол-во цветов: Однотонное
Плотность: 400 гр/м2
Тип подушек: Классическая
|Длинна
см
|Ширина
см
|40
|60
|цена на сайте приведена за этот размер
|50
|50
|50
|70
|70
|70
Стул барный Турин, серая экокожа, черные ножки
Стул барный Либерти черный
Стул барный Либерти бежевый
Стул барный Порше белый
Столешница слэб Магнесс
Люстра Princess 8
Люстра Perla 7
Cтол Tulip style, белый, D1000
Cтол Tulip style, белый, D1100
Подушка "Афродита"
Подушка халлофайбер эко
Подушка синтепух
Подушка Лебяжий пух Люкс
Подушка бамбук мф
Подушка Бамбук классика
Подушка Бамбук мф детская
Подушка Бамбук для новорожденных
Подушка с голубым квадратом
Подушка с зеленым квадратом