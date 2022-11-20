Подушка бамбук классика белая

10 оценок

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Подушка бамбук классика белая

4.8
890 ₽
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Характеристики товара

Описание

Ткань: Хлопок

Основной цвет: Белый

Кол-во цветов: Однотонное

Плотность: 400 гр/м2

Тип подушек: Классическая

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Варианты размеров

Длинна
см		Ширина
см
4060цена на сайте приведена за этот размер
5050
5070
7070

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