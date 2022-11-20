Характеристики товара
Основные характеристики
Материал — журавинка
Комбинированный чехол на стул, состоящий из верхнего чехла и подушки, подушка-чехол с юбкой с бантовыми складками высотой 15 см, крепление к стулу на завязки.
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Материал — журавинка
Комбинированный чехол на стул, состоящий из верхнего чехла и подушки, подушка-чехол с юбкой с бантовыми складками высотой 15 см, крепление к стулу на завязки.
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