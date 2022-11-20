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          Фотография Подушка-чехол 05 на стул Кьявари, журавинка от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
          Доставка 0₽

          Подушка-чехол 05 на стул Кьявари, журавинка

          4.6
          Оптовая цена
          940 ₽
          При покупке от 20 штук
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          Подушка-чехол 05 на стул Кьявари, журавинка
          Подушка-чехол 05 на стул Кьявари, журавинка
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          Характеристики товара

          Основные характеристики

          Материал — журавинка

          Комбинированный чехол на стул, состоящий из верхнего чехла и подушки, подушка-чехол с юбкой с бантовыми складками высотой 15 см, крепление к стулу на завязки.

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          Сошьём чехол на стул на заказ

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