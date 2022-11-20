Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота5 мм
- Ширина36 мм
- Длина46 мм
- Вес0.5 кг
- СоставТекстиль
- Цветбежевый
- Страна изготовленияГермания
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
Подушка-чехол 03 для стула Кьявари
Подушка 01 для стула Кьявари, 5см
Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см
Подушка-чехол 05 на стул Кьявари
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, зеленая
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, черная
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, бирюзовая
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, желтая
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, красная
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, синяя
Фуршетная юбка 01, красная
Стул складной Мармарис, желтый
Стул пластиковый Bloom, черный
Стул пластиковый Bloom, темно-серый
Стул Эдмонтон, пластиковый, бежевый
Стул Kenner 148 KS, бирюзовый
Диван Na Pali
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Bridell Kilim