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Подушка для кресла Рим - фото 1

Подушка для кресла Рим

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Малый барный набор, табак

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота5 мм
  • Ширина39 мм
  • Длина36 мм
  • Вес0.5 кг
  • СоставТекстиль
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияГермания

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт

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