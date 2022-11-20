Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота5 мм
- Ширина39 мм
- Длина36 мм
- Вес0.5 кг
- СоставТекстиль
- Цветбежевый
- Страна изготовленияГермания
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
Подушка-чехол 03 для стула Кьявари
Подушка 01 для стула Кьявари, 5см
Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см
Подушка-чехол 05 на стул Кьявари
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, зеленая
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, черная
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, бирюзовая
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, желтая
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, красная
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, синяя
Стул барный Оскар, вельвет серый
Диван 48
Кресло руководителя TopChairs Viking черное
Стол обеденный Virtuos K, венге/ прозрачный
Электрокамин Скандинавия
Стул пластиковый Trill Bistrot, агава
Стул Spot, бирюзовый
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Bridell Kilim