Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота5 мм
- Ширина200 мм
- Длина70 мм
- Вес3 кг
- СоставТекстиль
- Цветбежевый
- Страна изготовленияГермания
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
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