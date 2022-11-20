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Подушка для лежака Мауи - фото 1

Подушка для лежака Мауи

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Подушка для стула Мауи
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Подушка для стула Мауи

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота5 мм
  • Ширина200 мм
  • Длина70 мм
  • Вес3 кг
  • СоставТекстиль
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияГермания

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт

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