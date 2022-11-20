Характеристики товара
Описание
Подушка на стул Кьявари цвет белый, 4 см, чехол на молнии с кантом
Основные характеристики
- Цветбелый
Подушка на стул Кьявари цвет белый, 4 см, чехол на молнии с кантом
Подушка-чехол 03 для стула Кьявари
Подушка-чехол 05 на стул Кьявари
Подушка 01 для стула Кьявари, 5см
Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см
Подушка 04 для стула Кьявари на синтепоне
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, узор
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, зеленая
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, черная
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, бирюзовая
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Кьявари Аметистовый, деревянный
Стул Кьявари Бронза, деревянный
Стул Кьявари Белый, пластиковый
Стул Кьявари Bride пластик золотой
Стул Кьявари пластиковый NEW, черный, глянцевый
Стул Кьявари золото, с мягким сиденьем