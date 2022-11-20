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Подушка для стула Торни, шоколад

13 оценок
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Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард черный
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Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард черный

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота30 мм
  • Ширина360 мм
  • Глубина400 мм
  • Цветкоричневый

Варианты размеров

Ткань Стоимость
Ткань до 300 р. 590
Ткань до 400 р. 690
Ткань до 500 р. 790

Выполненные заказы

Подушка для стула Торни, коричневая
Подушка для стула Торни, коричневаяПодушка для стула Торни, коричневаяПодушка для стула Торни, коричневаяПодушка для стула Торни, коричневаяПодушка для стула Торни, коричневая
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